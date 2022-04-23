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Татарстанцам разрешили охотиться на боровых птиц

Татарстанцам разрешили охотиться на боровых птиц

Охотиться разрешено только на самцов глухарей на току с подхода. Токующих самцов тетеревов можно ловить из укрытия, вальдшнепов — на вечерней тяге с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее пяти миллиметров.

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