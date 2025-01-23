Строительство школы в деревне Жилина Орловского МО откатилось на этап проектирования

Орловцы продолжают атаковать власть вопросами о строительстве школы в д. Жилина Орловского МО. Общеобразовательное учреждение на 1225 мест должно было открыться в Болховском микрорайоне ещё в ноябре 2024 года, однако сроки были перенесены, ну а на площадке по-прежнему «красуется» пустырь.