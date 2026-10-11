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МОСИНФОРМ

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Московский гарантийный фонд помогает предпринимателям снизить кредитную нагрузку

Московский гарантийный фонд помогает предпринимателям снизить кредитную нагрузку

При содействии Московского гарантийного фонда предприниматели столицы с июля 2025 года пересмотрели условия погашения кредитных обязательств на 3,9 миллиарда рублей.

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