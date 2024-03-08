Пятница, 8️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👱‍♀️ Международный женский день 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1722 год - указом Петра I в Санкт-Петербурге начались первые в Российской империи метеорологические наблюдения 📔 1857 год - в Нью-Йорке, по идее немецкой революционерки Клары Цеткиной, прошла забастовка работниц текстильной промышленности, получившая название "Марш пустых кастрюль" 📔 1887 год - американец Эверетт Хортон получил патент на изобретенную складную телескопическую удочку 📔 1910 год - француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной, получившей удостоверение пилота 📔 1929 год - в Ленинграде на концерте, посвященном Международному женскому дню, состоялась премьера оркестра "Теа-джаз" Леонида Утёсова 📔 2014 год - загадочное исчезновение пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines в районе Южно-Китайского моря 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Алексей, Александр, Иван, Кузьма, Климент, Моисей, Михаил, Сергей, Николай, Фёдор.