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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Асенсио набрал 350 тысяч подписчиков в Instagram после дебюта за «Реал». Беллингем и Рюдигер отметили хорошую игру Рауля

Воспитанник «сливочных» дебютировал за основную команду в матче с «Осасуной» (4:0) в 13-м туре Ла Лиги.

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