Борис Джонсон опроверг заявления о «российском вмешательстве» в брексит

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон опроверг заявления нынешних властей о якобы «российском вмешательстве» в брексит.
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