Хинштейн: подозреваемые в нападении на «Крокус» задержаны в Брянской области

Депутат Госдумы РФ, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн в субботу, 23 марта, сообщил о задержании в Брянской области на границе с Белоруссией двоих подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии