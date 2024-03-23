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Хинштейн: подозреваемые в нападении на «Крокус» задержаны в Брянской области

Депутат Госдумы РФ, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн в субботу, 23 марта, сообщил о задержании в Брянской области на границе с Белоруссией двоих подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

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