Закон, порядок, государство

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Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 63 года

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 63 года

Сегодня РВСН – это род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил (СЯС) России.

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