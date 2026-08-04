Сборная команда Всероссийской федерации зимнего плавания участвует в Кубке мира по зимнему плаванию

Состязания проходят в Аргентинской Республике. Российская команда участвует под флагом своей страны.Пловцы со всего мира соревнуются на дистанции от 25 до 450 метров в ледяной воде 0+3°C ледника Перито-Морено в одном из самых красивых регионов Аргентины – Патагонии.