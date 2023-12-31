Чат-бот научили взламывать другие чат-боты. С помощью метода Masterkey

Сингапурские ученые из Наньянского технологического университета разработали метод способ взлома чат-ботов с искусственным интеллектомЧтобы новый чат-бот смог взламывать другие чат-боты, его обучили созданию подсказок, которые позволяют обходить их защиту.
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