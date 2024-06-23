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«Крокус Сити Холл» ничему не научил…

«Крокус Сити Холл» ничему не научил…

Увы, не все у нас в порядке с обеспечением безопасности   Несколько дней назад группа вооруженных азербайджанцев, стреляя в воздух и размахивая национальными флагами, доехала на 15 машинах до самого Кремля и только там была остановлена силовиками.

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