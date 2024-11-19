В Пентагоне признали, что из-за поддержки Украины и Израиля иссякают военные арсеналы США

У Соединенных Штатов из-за поддержки Украины и Израиля сокращаются имеющиеся в распоряжении запасы новейших вооружений, в том числе средства противовоздушной обороны, заявил в ходе публичного выступления глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Сэмюэль Папаро.