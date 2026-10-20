Когда автомобиль только появляется на рынке и сразу же анонсирует обновление интерьера, это невольно заставляет задуматься: производитель допустил ошибку на старте или настолько чутко реагирует на обратную связь? С кроссовером Volga K50 произошла именно такая история — машина продается с июня, а пресс-служба марки уже подтвердила подготовку нового салона.