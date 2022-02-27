«Челбаскет» показал хайлайты под песню украинской группы «Один в каноэ»

Челябинский клуб «Челбаскет», выступающий в Суперлиге-2, показал подборку лучших моментов своего матча под песню украинской группы «Один в каноэ».
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