Инвесторам объяснили, чего ждать от российского рынка акций в 2024 году

Индекс Мосбиржи — главный индикатор рынка акций РФ — в прошлом году вырос более чем на 43%. При этом текущий год он также открыл ростом на 2,3%, из-за чего инвесторы с оптимизмом смотрят на российский рынок акций, несмотря на высокие ставки в экономике, укрепление рубля и рост доходности консервативных инструментов, пишет Forbes.
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