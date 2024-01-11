Инвесторам объяснили, чего ждать от российского рынка акций в 2024 году

Индекс Мосбиржи — главный индикатор рынка акций РФ — в прошлом году вырос более чем на 43%. При этом текущий год он также открыл ростом на 2,3%, из-за чего инвесторы с оптимизмом смотрят на российский рынок акций, несмотря на высокие ставки в экономике, укрепление рубля и рост доходности консервативных инструментов, пишет Forbes.