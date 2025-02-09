Юридическая битва за Aterdux: Разработчик Thorny Times о конфликте с инвестором Разра...

Юридическая битва за Aterdux: Разработчик Thorny Times о конфликте с инвесторомРазработчики ролевой игры Время Раздора (ВР) и Легенды Эйзенвальда (ЛЭ), оказались втянуты в конфликт, связанный с правами на интеллектуальную собственность и использованием названия бывшей студии Aterdux Entertainment.