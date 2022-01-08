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Суп, салат с курицей и овсяное печенье: готовим разгрузочный обед или ужин

Суп, салат с курицей и овсяное печенье: готовим разгрузочный обед или ужин

Праздники вот-вот закончатся, а с ними завершаются и обильные застолья. Вернуться к обычному режиму питания — самая лучшая стратегия, а помощью вам станет наша подборка рецептов, из которой вы можете отлично сконструировать как обед, так и ужин.

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