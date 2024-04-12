Всемирный день рок-н-ролла отмечают меломаны из России 13 апреля 2024 года Анна Чернышова13 апреля 2024 года множество поклонников музыки в Российской Федерации присоединятся к празднованию «Всемирного дня рок-н-ролла».
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