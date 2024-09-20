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"Интересно, как «британская сетка» в России будет себя вести в новых условиях"

"Интересно, как «британская сетка» в России будет себя вести в новых условиях"

Коллеги, я понимаю, что вас всех волнует, - последствия массового акта неизбирательного терроризма (активисты Хезболлы были лишь незначительной частью пострадавших – в основном пострадали те, кто просто приобрел пейджеры, средство до сих пор популярное на Ближнем и на Среднем, что еще более важно, Востоке) в Ливане.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Автору респект! Однозначно в БС ресурсов.
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3 час.
сп
сергей прохоров
Ничего не понял! О чем вообще автор хотел сказать?
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3 час.
V
Valery
Бросил кость. Дальше гладайте её.
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2 час.

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