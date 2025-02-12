Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Встречи на высшем уровне между Россией и Вьетнамом готовятся в 2025 году, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в ходе открытия фотовыставки, посвященной 75-летию дипотношений с Москвой.