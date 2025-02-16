Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2025 года: кого ждет удача и что нужно учесть? Ирина ВальковаКаждую неделю астрологи составляют прогнозы, которые помогают нам не только планировать свою жизнь, но и принимать более осознанные решения в самых различных сферах.
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