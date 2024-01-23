Вирусолог Летаров рассказал, опасны ли «зомби»-вирусы из мерзлоты

Комментируя публикацию британского издания The Guardian о найденных в сибирской мерзлоте древних патогенах, поражающих амёб, доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров объяснил, могут ли они представлять опасность для людей.
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