МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что Зеленский, который с 21 мая утратил легитимность, пытается собрать 14 бригад для контрнаступления, несмотря на запрет Запада.
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