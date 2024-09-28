WP: предстоящая зима обещает стать самой суровой для Украины

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. Надвигающаяся зима может стать самой тяжелой для Украины за все время с начала конфликта из-за серьезного дефицита энергоресурсов и упадочных настроений среди населения.
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