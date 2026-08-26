Трамп назвал визит главы ЦРУ в Россию рутинным событием

Дональд Трамп подтвердил, что визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию был рутинным. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад о встречах Рэтклиффа с российскими спецслужбами, но делать выводы рано.