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Царьград

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Трамп назвал визит главы ЦРУ в Россию рутинным событием

Трамп назвал визит главы ЦРУ в Россию рутинным событием

Дональд Трамп подтвердил, что визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию был рутинным. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад о встречах Рэтклиффа с российскими спецслужбами, но делать выводы рано.

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