Балицкий: Запорожская АЭС возобновит полноценную работу после того, как линия фронта сдвинется на безопасное расстояние

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановить полноценную работу ЗАЭС можно будет только после того, как линия фронта будет сдвинута на безопасное от объекта расстояние.
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