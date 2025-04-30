В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

Вашингтон может отказаться от роли посредника в мирном процессе по Украине. Об ультиматуме по участию США заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, она процитировала госсекретаря США Марко Рубио во время брифинга.
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