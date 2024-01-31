Петербуржцы потратили более 19 млрд рублей на транспорт в прошлом году

Исполнение бюджета Комтрансом составило 125%. В 2023 году Комтранс Петербурга принёс в городской бюджет внушительную сумму, превышающую 19 млрд рублей, что на 25% больше, чем изначально предусмотрено первоначальным бюджетным планом.
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