Петербуржцы потратили более 19 млрд рублей на транспорт в прошлом году

Исполнение бюджета Комтрансом составило 125%. В 2023 году Комтранс Петербурга принёс в городской бюджет внушительную сумму, превышающую 19 млрд рублей, что на 25% больше, чем изначально предусмотрено первоначальным бюджетным планом.