Постпредство РФ при ЕС указало на оторванность от реальности членов ЕП

Антироссийская резолюция Европарламента (ЕП), критикующая президентские выборы в России, была принята в последний день работы текущего состава и стала доказательством оторванности парламентариев от реальности.
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