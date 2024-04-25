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Постпредство РФ при ЕС указало на оторванность от реальности членов ЕП

Постпредство РФ при ЕС указало на оторванность от реальности членов ЕП

Антироссийская резолюция Европарламента (ЕП), критикующая президентские выборы в России, была принята в последний день работы текущего состава и стала доказательством оторванности парламентариев от реальности.

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