Поляки выступают за возвращение украинцев в зону конфликта Юлия ЧелкановаНедавний опрос, проведенный исследовательским центром, показал, что значительная часть граждан Польши поддерживает идею возвращения украинских мужчин на родину для участия в текущих боевых действиях.