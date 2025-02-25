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Поляки выступают за возвращение украинцев в зону конфликта

Поляки выступают за возвращение украинцев в зону конфликта

Поляки выступают за возвращение украинцев в зону конфликта Юлия ЧелкановаНедавний опрос, проведенный исследовательским центром, показал, что значительная часть граждан Польши поддерживает идею возвращения украинских мужчин на родину для участия в текущих боевых действиях.

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