«Жертв нет»: семь украинских беспилотников сбито над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями

Минобороны России сообщило о перехвате семи украинских беспилотников в ночь на 3 февраля. По данным ведомства, четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Ростовской областью.
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