Путин снова обвел вокруг пальца либералов. Фактически объявил национализацию, а они этого даже не поняли

Хорошо, если это так, ане словесные выкрутасы.

Ваша Светлость

Путин вообще любитель чего-то там обвести-развести.... После того как "развёл" российских пенсов, он уже может и "кроликов" разводить.:))) Чтоб было понятно - я голосовал за Путина...