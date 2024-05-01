Театр абсурда
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Театр абсурда

8 781 подписчик

Путин снова обвел вокруг пальца либералов. Фактически объявил национализацию, а они этого даже не поняли

Путин снова обвел вокруг пальца либералов. Фактически объявил национализацию, а они этого даже не поняли

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Всегда смешно видеть, как некоторые товарищи после определенных событий вдруг с удивлением осознают, что, оказывается, Путин об этом предупреждал.

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Комментарии
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АП
Аndrey Перзеке
Хорошо, если это так, ане словесные выкрутасы.
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15 час.
СК
Светлана Кожевникова
Вы правы на все 100.
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15 час.
Ваша Светлость
Путин вообще любитель чего-то там обвести-развести.... После того как &quot;развёл&quot; российских пенсов, он уже может и &quot;кроликов&quot; разводить.:))) Чтоб было понятно - я голосовал за Путина...
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15 час.

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