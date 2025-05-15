Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ровно семь лет прошло с исторического момента открытия самого грандиозного транспортного перехода в нашей стране и во всей Европе – Крымского моста, ставшего главным символом Воссоединения Крыма с Россией.