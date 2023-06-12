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Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России

Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России

Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Как пишет RT, праздничную речь глава государства произнес в Кремле в ходе церемонии вручения государственных премий.

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