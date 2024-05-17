Два "пса шелудивых", сионисты, вознамерились похитить российские активы...

Ну пусть попробуют! Самое главное не то, что они сп***дят, а то, что они потом с ними станут делать. Активы - это не наличные деньги, их ещё пристроить кому-то нужно.

Natalija Osminina

300 миллиардов активов США распределили так: 20 миллиардов взяли на себя, 280 миллиардов повесили на ЕС. Потому что "российские активы" - это долговые обязательства США и ЕС по поставленным им российским ресурсам, за которые те не могли расплачиваться в евро и не захотели в рублях. То есть все 2 года Россия поставляла в Европу газ, нефть и электроэнергию и пр. ресурсы, как и было до СВО, правда в немного меньших масштабах, из-за уменьшения доли индустрии в ЕС. Сейчас США требуют от ЕС изъять эти 280 миллиардов из своей реальной экономики и отдать США за поставленное на Украину вооружение. В случае отказа (а взять ЕС столько денег физически невозможно) грозят прекратить эмиссию евро пока ЕС не расплатится таким образом с долгами. А угрозы Кремля американцам - это указание всему миру на ИМИДЖЕВЫЕ потери гегемона. С точки зрения потерь от отказа ЕС платить долги за поставленные ему ресурсы Москва будет брать в качестве конфискации натурой- национализацией имеющихся на территории России иностранных предприятий.