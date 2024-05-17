Два "пса шелудивых", сионисты, вознамерились похитить российские активы...

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Ну пусть попробуют! Самое главное не то, что они сп***дят, а то, что они потом с ними станут делать. Активы - это не наличные деньги, их ещё пристроить кому-то нужно.
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22 час.
Natalija Osminina
300 миллиардов активов США распределили так: 20 миллиардов взяли на себя, 280 миллиардов повесили на ЕС. Потому что &quot;российские активы&quot; - это долговые обязательства  США и ЕС по поставленным им российским ресурсам, за которые те не могли расплачиваться в евро и не захотели в рублях. То есть все 2 года Россия поставляла в Европу газ, нефть и электроэнергию и пр. ресурсы, как и было до СВО, правда  в немного меньших масштабах, из-за  уменьшения доли индустрии в ЕС. Сейчас США требуют от ЕС изъять эти 280 миллиардов из своей реальной экономики и отдать США за поставленное на Украину вооружение.  В случае отказа (а взять ЕС столько денег физически невозможно) грозят прекратить эмиссию евро пока ЕС не расплатится таким образом с долгами.  А угрозы Кремля  американцам - это указание всему миру на ИМИДЖЕВЫЕ потери  гегемона. С точки зрения потерь от отказа ЕС платить долги за поставленные ему ресурсы Москва будет брать в качестве конфискации натурой- национализацией  имеющихся на территории России иностранных предприятий.
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21 час.
Eduard
Холуй и хозяин!
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21 час.

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