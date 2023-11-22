"Своих мы любим чуть меньше", - очередной инцидент с участием мигрантов заинтересовал Бастрыкина

Politiki.net Я не стану сейчас рассуждать почему так происходит - почему русский, для российской Фемиды, что "красная тряпка для быка", тогда как гастробайтер - "священная корова", - хочу чтобы по этой теме высказались вы.
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