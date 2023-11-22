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"Своих мы любим чуть меньше", - очередной инцидент с участием мигрантов заинтересовал Бастрыкина

"Своих мы любим чуть меньше", - очередной инцидент с участием мигрантов заинтересовал Бастрыкина

Politiki.net Я не стану сейчас рассуждать почему так происходит - почему русский, для российской Фемиды, что "красная тряпка для быка", тогда как гастробайтер - "священная корова", - хочу чтобы по этой теме высказались вы.

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Комментарии
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Авас Анекак
всех черножопых повесить
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44 мин.
Nina Данилова
Посмотрите на фамилии начальников отделений полиции и поймете,кто нас Россиян охраняют.Сталкивалась не по наслышке
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31 мин.
Андрей Павлов
Капитализм. Кто право-, то есть кривоохранителям финансовой пользы больше приносит, диаспора, или одинокий русский? Ответ очевиден, и реакция органов тоже.
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6 мин.

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