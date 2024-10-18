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PsyArXiv: видеоигры могут омолодить мозг на 13,7 года

PsyArXiv: видеоигры могут омолодить мозг на 13,7 года

Ученые из Западного университета (Австралия) установили, что видеоигры могут повысить когнитивные способности и сохранить молодость мозга, а физические упражнения могут сыграть роль в улучшении психического здоровья, но не наоборот.

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