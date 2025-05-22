МИД Канады вызвал посла Израиля после инцидента с дипломатами в Палестине

МИД Канады вызвал посла Израиля и потребовал от него разъяснений в связи с обстрелом группы иностранных дипломатов израильскими военными, сообщила глава канадского внешнеполитического ведомства Анита Ананд.
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