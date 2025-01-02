В Турции судят боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»

Иностранцев, контактирующих с исполнителями теракта, задержали при попытке покинуть Турцию в марте.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»Прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет тюрьмы пятерым иностранцам, контактировавшим с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».
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