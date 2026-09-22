Юлия Беретта отобрала шампанское у незваных гостей на вечеринке

Юлия Беретта, в молодости муза Андрея Губина, столкнулась с незваными гостями на закрытом показе в кинотеатре «Октябрь».
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