Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и автомобильные дороги в освобожденных населенных пунктах курского приграничья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии