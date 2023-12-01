Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели заседание комиссий по вопросам границы

Ереван, 30 ноября /Синьхуа/ -- На границе между Арменией и Азербайджаном в четверг состоялась встреча членов комиссии по вопросам демаркации и пограничной безопасности, а также Государственной комиссии по делимитации границы двух государств, сообщает пресс-служба МИД Армении.
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