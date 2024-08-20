"Россия перестала считаться с Арменией. Печальный итог для нас" - армянин из Еревана

L

Lyudmila

Они свое то удержать не смогли, а может и не хотели??? Куда уж им чего то еще желать, чтобы это точно так же просрать как Карабах? У этой нации глаза завидущие, руки хоть и загребущие, но все просачивается между пальцев у их премьера, которого они сами же посадили в теплое кресло, но забыли дать по башке этому придурку-недоучке.