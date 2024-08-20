ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже текст армянина из солнечного Еревана: "В очередной раз приходится с ужасом осознавать насколько же Алиев переигрывает Пашиняна в плане дипломатии.
"Россия перестала считаться с Арменией. Печальный итог для нас" - армянин из Еревана
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении.
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4 час.
L
Lyudmila
Они свое то удержать не смогли, а может и не хотели??? Куда уж им чего то еще желать, чтобы это точно так же просрать как Карабах? У этой нации глаза завидущие, руки хоть и загребущие, но все просачивается между пальцев у их премьера, которого они сами же посадили в теплое кресло, но забыли дать по башке этому придурку-недоучке.
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Долбо@бизм продажных на лицо! Армению не жалко,ровно,как и хохлов! Никто их в эту петлю не толкал!
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16 мин.
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