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Платошкин про обращение в Европейский суд по правам человека

Платошкин про обращение в Европейский суд по правам человека

Сторонник Платошкина После того, как суд приговорил Николая Платошкина к условному сроку, Платошкин сразу же заявил, что никогда не смирится с обвинительным приговором, даже если это будет приговор на один день или даже если это будет просто штраф.

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