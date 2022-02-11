Платошкин про обращение в Европейский суд по правам человека

Сторонник Платошкина После того, как суд приговорил Николая Платошкина к условному сроку, Платошкин сразу же заявил, что никогда не смирится с обвинительным приговором, даже если это будет приговор на один день или даже если это будет просто штраф.
Сторонник Платошкина После того, как суд приговорил Николая Платошкина к условному сроку, Платошкин сразу же заявил, что никогда не смирится с обвинительным приговором, даже если это будет приговор на один день или даже если это будет просто штраф.
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