Ауди RS5: 639 л.с., полный привод и 87 км на электричестве — новый монстр на дорогах России за 22 млн рублей

Представьте: автомобиль, который не просто едет, а летит — с разгоном до сотни за 3,6 секунды, максимальной скоростью до 285 км/ч и способностью проехать больше 80 километров без единого литра бензина.
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