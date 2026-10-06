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Ауди RS5: 639 л.с., полный привод и 87 км на электричестве — новый монстр на дорогах России за 22 млн рублей

Представьте: автомобиль, который не просто едет, а летит — с разгоном до сотни за 3,6 секунды, максимальной скоростью до 285 км/ч и способностью проехать больше 80 километров без единого литра бензина.

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