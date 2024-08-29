Рашкин объяснил новый инцидент с лосем неудачным стечением обстоятельств

...и по-моему ещё сопромат?.. ну и, во всяком случае, в том счастливом прошлом настоящие лоси никогда не позволяли себе никаких гонок и погонь по Москве!..

ВЖ

Валерий Жидков

Ну и зачем человека третировать. Ну был грех. Так ведь он покаялся. Что ему теперь всю жизнь это вспоминать. Любителям тролинга: по трольте господина Шойгу насчёт его дружков ворюг. Спросите его, когда он застрелится от стыда и позора.