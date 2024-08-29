Экс-депутат от КПРФ отрицает свою причастность к ДТП с участием автомобиля, зарегистрированного на партийный комитет, утверждая, что все это лишь совпадение.
Рашкин объяснил новый инцидент с лосем неудачным стечением обстоятельств
Комментарии
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Геннадий Гудков
...и по-моему ещё сопромат?.. ну и, во всяком случае, в том счастливом прошлом настоящие лоси никогда не позволяли себе никаких гонок и погонь по Москве!..
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5 час.
ВЖ
Валерий Жидков
Ну и зачем человека третировать. Ну был грех. Так ведь он покаялся. Что ему теперь всю жизнь это вспоминать. Любителям тролинга: по трольте господина Шойгу насчёт его дружков ворюг. Спросите его, когда он застрелится от стыда и позора.
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5 час.
Элеонора Коган
Он подонок и живодёр.
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11 мин.
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