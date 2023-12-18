Власти Ростовской области объяснили отказ заселить бойцов СВО в отель

Трех военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону проведения специальной военной операции (СВО) не заселили в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты, объяснил глава администрации района Олег Коваленко.
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