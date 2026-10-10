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Два развода, двое детей и общая сцена: как Татьяна Арнтгольц сохраняет связь с бывшими мужьями

Два развода, двое детей и общая сцена: как Татьяна Арнтгольц сохраняет связь с бывшими мужьями

Осенью 2026 года Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц снова оказались рядом на театральной сцене. В спектакле «Тихий Дон» они играют Григория Мелехова и Аксинью — героев, которых связывает мучительная любовь.

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