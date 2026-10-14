Пятый канал 16 октября 2026 года покажет новый выпуск программы «Светская хроника». Зрителей ждёт подборка историй о личных драмах знаменитостей, неожиданных поворотах в карьере и событиях, которые вызвали широкий общественный интерес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым