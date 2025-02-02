СК завел уголовное дело против командира ВСУ Карпуши из-за удара по интернату в Судже

Полковника подозревают в совершении терактаУголовное дело заведено против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Ростислава Карпуши после ракетного удара по интернату в Судже Курской области, сообщил Следственный комитет (СК).
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